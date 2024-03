Majo Aguilar de 27 años de edad esta conmovida por la reciente muerte de Elena Larrea, incluirá a un caballo que amadrino en su testamento.

Majo Aguilar lamento profundamente la muerte de activista Elena Larrea, conocida por su inalcanzable labor en defensa de los animales.

Pese a que no se conocían fisicamente, la cantante de regional mexicana expresó su tristeza y su compromiso por continuar con el legado de Elena Larrea ya que amadrino a un cabello en su santuario Cuacolandia.

La repentina muerte de Elena Larrea sorprendió a la opinión pública, su labor por la defensa de los animales la llevo a ser una reconocida y respetada activista.

Tras su partida varios famosos lamentaron su deceso, y prometieron apoyar la causa que ella defendía, una de ellas, Majo Aguilar.

Recientemente, Majo Aguilar se mostró profundamente conmovida en redes sociales por la noticia de la muerte de Elena Larrea la reconocida animalista y fundadora del santuario Cuacolandia.

Fue a través de un encuentro con la prensa donde Majo Aguilar compartió su dolor y resaltó el invaluable trabajo de Elena Larrea en favor de los animales.

Resaltó que nunca la conoció físicamente, pero el amor a los caballos las unió, puesto que Majo Aguilar amadrino a un caballo que pertenece a Cuacolandia.

“Yo no la conocí personalmente pero amadrine y que lo voy a seguir haciendo a un caballo que se llama Novak y de repente me escribía para ver que onda con los depósitos, la verdad me pego muy fuerte como si la hubiera conocido”

Majo Aguilar