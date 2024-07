Maite Perroni no está embrazada, así lo aclaró su esposo Andrés Tovar luego de que trascendiera que estaban esperando su segundo bebé.

El 16 de mayo cumplió su primer año Lía, la hija de Maite Perroni -de 41 años de edad- y Andrés Tovar, de 42 años de edad.

Hace unos días se rumoró que Maite Perroni esperaba a su segundo bebé, pero todo se trataría de un chisme, según Andrés Tovar.

La influencer Jacqueline Martínez -conocida como Chamonic- aseguraba que Maite Perroni estaba embarazada y Andrés Tovar ya lo desmintió.

Andrés Tovar dijo a Ventaneando, que agradecía el cariño que han recibido tras el supuesto embarazo, pero Maite Perroni no lo está.

“No, bueno, pues les agradecemos todos sus buenos deseos y bendiciones, pero no, no es cierto, no, no estamos embarazados, en cuanto sea así pues ya se los contamos, pero por ahora no”

Andrés Tovar