Andrea Escalona -de 37 años de edad- le recuerda a Paola Durante que Magda Rodríguez le ‘cambió la cara’ con cirugías estéticas.

Paola Durante -de 50 años de edad- aprovechó el estreno de la serie ¿Quién lo mató? Para dar su propia versión de la muerte de Paco Stanley.

También ha aprovechado para recordar algunos maltratos de los que habría sido víctima en el pasado y una de sus anécdotas incluyó a Magda Rodríguez.

Tras salir de prisión, Paola Durante comenzó a trabajar en el programa de TV Azteca ‘Con sello de mujer’, producido por Magda Rodríguez.

Paola Durante fue reportera y durante una conferencia de prensa reveló que una persona la llamaba ‘pendeja’ a través del apuntador.

“No me preguntes eso, no te voy a decir, muchos reporteros saben de quién hablo. Eso no se dice. Nada más les voy a decir que fue en TV Azteca”

Paola Durante