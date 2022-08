Tras la ruptura de Alfredo Adame y Magaly Chávez, ella le pide al conductor que se de cuenta que se acabó el amor y la deje de molestar.

A inicios del 2022, Alfredo Adame sorprendió a todos al revelar que estaba saliendo con la exconcursante de ‘Enamorándonos’.

La pareja presumía que estaban pensando en casarse, pero después finalizaron su relación ya que Alfredo Adame aseguraba que Magaly Chávez era caprichosa.

A pesar de la situación, ambos acudieron al reality ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’, donde Magaly Chávez se dio cuenta de varias situaciones que le incomodaban del actor.

Luego de que finalizara el programa, Magaly Chávez dio por terminada su relación, pero Alfredo Adame hizo algunas publicaciones insultando a la también modelo y ella se defendió.

Magaly Chávez y Alfredo Adame terminan (Soy famoso, ¡sácame de aquí!)

Magaly Chávez le pide a Alfredo Adame que la deje en paz o lo va demandar

La expareja de Alfredo Adame dio a conocer que el conductor la sigue acosando por mensajes.

Durante una entrevista con Edén Dorantes, Magaly Chávez narró que ella estaba en un grupo de WhatsApp con Adame y otras personas, pero él lo usaba para insultarla constantemente.

Ella decidió salirse del grupo, pero el conductor comenzó a enviarle mensajes personales: “Se lo pedía de la mejor manera, señor, por favor, deje de ofenderme, por favor olvide mi nombre y se reía de mí”.

Magaly Chávez no descarta proceder legalmente contra Alfredo Adame, si este insiste en seguir acosándola: “Entonces qué tenemos que hacer, mejor ya, a la ley”.

También mencionó que espera que Alfredo Adame se de cuenta que se acabó el amor y la deje en paz de una vez por todas.

“Ojalá ya el señor haya entendido que ya se acabó el amor, se acabó el noviazgo y que Magaly Chávez va por su parte y Alfredo Adame va por la suya” Magaly Chávez

Alfredo Adame y Magaly Chávez (Tomada de video)

El reality en el que participó con Alfredo Adame le abrió los ojos sobre su tormentosa relación

Reveló que le duele que Alfredo Adame actúe de esa forma, pues deberían de ser ‘buenos exnovios’: “Al señor no le gusta que yo salga adelante, él me conoció con trabajo y sigo con trabajo”.

Niega que le envíe indirectas a su exnovio o que haya tenido intimidad con él: “Yo no conozco al señor sexualmente (...) Yo no me arrepiento de nada, aprendes e hice el mejor esfuerzo”.

Magaly Chávez dice que el reality en el que participó con Alfredo Adame le abrió los ojos sobre su relación y evitó que tuviera más problemas.

“La primera señal es el grito, ya me gritó y dentro del reality, y dije no más. Es más, yo me quería salir antes del reality, pero aún así duré (...) ¿te imaginas que viviendo juntos hubiera sido más violento? Por algo pasan las cosas y que bueno que el señor esté haciendo su vida” Magaly Chávez

La actriz espera no llegar al punto de poner una orden de restricción en contra de Alfredo Adame, pero desea lo mejor.