Hace unos meses Lyn May aseguró que la ‘Tigresa del Oriente’ no sabía bailar y que lo único que tenía era su popularidad en redes sociales. Ahora la famosa peruana respondió si es cierto que está peleada con la vedette.

Lyn May fue una de las vedettes más populares del cine de ‘ficheras’ y actualmente ha incursionado en la música y baile.

El año pasado Lyn May fue cuestionada sobre qué pensaba de que en redes sociales la comparaban con la ‘Tigresa del Oriente’, a lo que ella contestó que no había punto de comparación, pues ella no sabía bailar.

“Esta vieja pues ni canta, ni baila, ni nada. Nada más por redes sociales. Yo trabajé con ella en Monterrey y es una papa, yo me la eché pero así en el baile. No se le entiende nada” Lyn May

Lyn May aseguró que no le molestaba que la compararan con la ‘Tigresa del Oriente’, pero sus fuertes críticas contra la peruana hicieron pensar que tenían rencillas.

¿Lyn May y la ‘Tigresa del Oriente’ están peleadas?

La ‘Tigresa del Oriente’ es una vedette y personaje viral originaria de Perú. Sus videos musicales le hicieron ganar popularidad alrededor del mundo y su extravagante imagen ha sido blanco de críticas.

Como parte de su trabajo, la vedette se encuentra en México y fue cuestionada sobre si es verdad que está peleada con Lyn May.

“Con Lyn May no tengo nada, es una gran artista, ya me enteré toda su trayectoria. Lo que pasó, ya pasó. Yo la admiro, es una gran persona” dijo la cantante sobre la vedette mexicana.

La peruana explicó que no tiene nada en contra de Lyn May y que solo habían tenido un mal entendido.

Lyn May (@lyn_may_ / Instagram )

La ‘Tigresa del Oriente’ no soporta a Laura Bozzo

También fue cuestionada sobre qué pensaba de su compatriota Laura Bozzo, por lo que ella dijo que mientras tuvo su programa en la televisión peruana, ella no realizaba acciones que beneficiaran a su público.

La ‘Tigresa del Oriente’ dio a entender que Laura Bozzo no ayudaba a los peruanos, solo los utilizaba para su programa.

“Desagradable totalmente, esa señora trataba así a la gente pobre, hacía cosas incorrectas para solo hacerles llegar unos cuantos soles” explicó la vedette.

Asegura que los peruanos no veían bien las acciones de la conductora, por lo que Laura Bozzo se mudó a México.

La ‘Tigresa del Oriente’ mostró su admiración por Lyn May a pesar de que ella la descalificó como bailarina, pero todo indica que Laura Bozzo no le agrada.