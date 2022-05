En entrevista para el programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, la vedette Lyn May salió hablar sobre la supuesta rivalidad y enojo con Gloria Trevi.

Esto luego de que Gloria Trevi declarará que ella era una “cabrona” más no una “loba”, lo que Lyn May tomó a indirecta de la cantante.

Lyn May (@lyn_may_ / Instagram )

Esto en referencia a la canción de Lyn May titulada “La Loba” en donde según, la cantante Gloria Trevi habría despotrico en contra de este tema de la vedette.

Pese a estos comentario que supuestamente hizo la cantante Gloria Trevi en contra de Lyn May, la vedette aseguró que no le tira, de hecho la admira y mucho, así lo dijo.

“Yo no le tiro, como artista la admiro mucho, pero como persona no se que paso, yo la admiro”. Lyn May

Lyn May no sabe porqué Gloria Trevi se enojó con ella

Ante los dimes y diretes entre que Gloria Trevi supuestamente se enojó con Lyn May, es la propia vedette que dice no saber ni por qué fue la molestia de la cantante.

Ya que según, la vedette Lyn May tras ser señalada por su canción “La Loba”, no sabe cuál fue el motivo de que a Gloria Trevi se enojara y despotricara en contra de ella con dichos comentarios.

Por lo que recordó que la última vez que estuvieron juntas, en donde Lyn May se besa con Gloria Trevi en pleno concierto en Los Ángeles, Estados Unidos, todo estaba bien.

Aunque refrendó que la buena relación entre ambas artistas cambió luego de que Lyn May estrenará dicho tema.

“Ella me abrazó, me dio flores, me beso la mano; y después de escuchar ‘La Loba’ se enojó. No se porqué” Lyn May

Gloria Trevi, cantante. (Eric Jamison / AP)

Asimismo, Lyn May defendió que su tema no es en contra de Gloria Trevi, ya que cada una tiene su estilo y hasta sus admiradores.

Por lo que Lyn May apuntó que Gloria Trevi aún es mucho más popular que ella hablando de música.

Ante esto se le cuestionó a Lyn May si había podido hablar con Gloria Trevi sobre este desencuentro

“No le he dicho nada, no le voy a tirar a Gloria Trevi, es la reina de México, para que me voy a poner con ella a pelear” Lyn May

Pese a esto, Lyn May no descartó poder hablar con Gloria Trevi para aclarar las cosas, aunque dijo que ve lejos esta posibilidad, debido a que Lyn May dijo que Gloria Trevi siempre está ocupada y trabajando.