Hasta hace unos días, Gloria Trevi no sabía nada de Armando Gómez, su esposo, debido a que éste quedó incomunicado tras el paso del huracán Otis en Acapulco.

Así lo reveló Gloria Trevi durante su paso en el Auditorio Nacional, donde habló de la situación de su esposo así como solicitó víveres para los damnificados del huracán Otis.

Personalidades como Gloria Trevi están aprovechando su fama para externar su preocupación por los estragos causados por el huracán Otis en Acapulco.

Así como usan la televisión y las redes sociales para pedir a sus familiares que se pongan en contacto, lo que resulta complicado ya que el huracán Otis afectó el suministro de luz, de agua, Internet y telefonía en Acapulco.

Hecho que se ha convertido en un pesadilla, misma que ya vivió Gloria Trevi, de 55 años de edad, quien moría de miedo al no saber de su esposo.

Durante su concierto en el Auditorio Nacional, celebrado la noche del 26 de octubre, la cantante confesó que durante su paso por la Cámara de Diputados desconocía el paradero de Armando Gómez, de edad desconocida.

“Ustedes no saben, no lo había comentado, pero mi esposo estaba en Acapulco y yo ayer estaba en la Cámara de Diputados muerta de miedo porque no sabia nada de él, entonces, está muy fuerte todo”

Gloria Trevi