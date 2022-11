Lupita D’Alessio, de 68 años de edad, ya piensa en su retiro; quiere despedirse “poco a poquito” de su público, reveló durante la conferencia de prensa en la que anunció su “Gracias Tour”, que llevará por todo México.

Con 52 años de carrera bajo el hombro, Lupita D’Alessio dijo que si bien, su voz se encuentra quizás en su mejor momento, su cuerpo “dice otra cosa”.

“No sabemos cuándo, pero sí pronto, porque ya tengo 68 años. No es que vocalmente esté mal, al contrario, estoy súper bien, pero el cuerpo dice otra cosa. Ya voy a cumplir 69 entonces yo tengo que pensar que va a haber un momento que yo me tenga que ir, o sea, yo tengo una vida, soy abuela, soy mamá, soy una mujer, y tengo mi privacidad también pero sí por supuesto creo que por todo lo alto tendríamos que hacerlo y eso es lo que queremos pero vamos a empezar poco a poquito con el ‘Gracias Tour’”

Lupita D’Alessio dijo que otor motivo para planear su retiro definitivo, es cumplir con su deseo de que el público la recuerde “fuerte, sana, vocalmente bien, arriba, no abajo, no mal”.

Por ello, a pesar de que dijo considerar al escenario como su fuente de vida, Lupita D’Alessio -quien se ha quejado de que la pensa la hace bullying- dijo que es momento de decirle adiós con dignidad.

“La verdad creo que sí, creo que es tiempo, los tiempos son de Dios no son míos, pero si siento como que ya tengo que empezar a entrenarme para ese momento y esto es gracias a México. Es como entrenarte para ese justo momento de decir adiós, no sabemos cuándo, pero sí pronto porque ya tengo 68 años”

¿Lupita D’Alessio piensa retirarse en Bellas Artes, recinto en el que suele homenajearse a los más grandes representantes de la cultura en México?

Al escuchar la pregunta, Lupita D’Alessio respondió que no piensa en el icónico recinto como el lugar donde se despida definitivamente de su público y una de las razones es que a Bellas Artes no podría acudir la mayor cantidad de su público.

Fue así como Lupita D’Alessio reveló que a ella le atrae m´s la idea de presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México, que recientemente albergó el concierto masivo de Grupo Firme:

“El [Estadio] Azteca no, pero el Zócalo sí, esa podría ser una súper opción… No sé, Bellas Artes no sé, el Zócalo me gusta más, porque la gente puede ir de muchas partes de la República y va todo el pueblo, eso está increíble y en Bellas Artes mmm, ya huele a viejo”

Lupita D’Alessio