Lupita D’Alessio revela que se arrodilló ante sus hijos para pedirles perdón

Lupita D’Alessio reveló que se arrodilló ante sus hijos para pedirles perdón por haberlos dejado con su padre, el cantante Jorge Vargas, para seguir con su carrera en la música.

En entrevista con Pati Chapoy, Lupita D’Alessio recordó que mientras su carrera subía como la espuma, su matrimonio se derrumbaba.

Esto, consideró Lupita D’Alessio, se debió en gran parte a que Jorge Vargas la maltrataba al sentirse opacado por su éxito y la obligó a tomar una complicada decisión:

“Yo empecé a sentir que me denigraba. Entre más éxito y convocatoria de trabajo, más me pisoteaba. Mis hijos Jorge y Ernesto estaban muy chiquitos, entonces él me dio a escoger y yo dije: ‘Me voy con mi música’

Lupita D’Alessio