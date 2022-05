A través de sus cuentas oficiales en redes sociales la cantante Lupita D’Alessio denunció a la aerolinea mexicana Aeroméxico.

Y es que de acuerdo con Lupita D’Alessio, quien inició su gira ‘Aquí Estoy Yo’, la aerolínea perdió una de sus maletas.

Por lo que Lupita D’Alessio exigió a Aeroméxico que encuentre y devuelva su maleta la cual viene etiquetada: “Guadalupe Contreras Ramos”.

En redes sociales, la cantante de años 68 de edad Lupita D’Alessio denunció Aeroméxico perdió una de sus dos maletas mientras se dirigía a Guadalajara.

Por lo que en esta denuncia, la cual rescato la cuenta en Instagram @chaonic3, Lupita D’Alessio exigió a la aerolínea encuentre y devuelva su maleta.

Esta maleta, informó Lupita D’Alessio, tendría toda la ropa que estaría utilizando durante su gira musical ‘Aquí Estoy Yo‘.

Su maleta de trabajo, mencionó la cantante, se perdió durante el vuelo que tomó: México Guadalajara 2-58.

“Aeroméxico en el vuelo de México-Guadalajara en el vuelo 258 no llego, tengo dos maletas solo me llegó 1, no me llegó la ropa de trabajo”