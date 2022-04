Lupita D’Alessio se molesta al ser cuestionada sobre el abuso a Sasha Sokol. Que quede claro, ‘La leona dormida’ no hablará de la vida de otras personas.

Así lo dejó cuando se negó a opinar sobre el abuso de Luis de Llano a Sasha Sokol a su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue interceptada por la prensa.

“Me dejan pasar”, pidió al grupo de reporteros que la tenían rodeada. “No tengo nada qué decir”, dijo Lupita D’Alessio cuando le preguntaron su opinión sobre el abuso.

No obstante, una reportera insistió por lo que la cantante se molestó: “A ella pregúntale entonces, a ella, a mí no”, dijo tajantemente.

Y ya desesperada, agregó: “No voy hablar de eso, ¿qué te pasa nena? No es mi problema. Déjame pasar. No voy hablar. Me quitan el micrófono, por favor”.

Pero al ver que ninguno de los reporteros se quitaba de su camino aún cuando ella iba en silla de ruedas, suplicó: “Deveras, con todo respeto lo digo, déjame pasar, ¿no?”

Con ayuda de una empleada del aeropuerto, Lupita D’Alessio logró alejarse de la prensa. El momento incómodo quedó registrado en video:

Sasha Sokol apoyó a hijos de Lupita D’Alessio cuando estuvo en prisión

La familia de Lupita D’Alessio le tiene cariño y lealtad a Sasha Sokol porque la ex Timbiriche estuvo presente cuando ‘La leona dormida’ estuvo en prisión.

Resulta que en 1993, Lupita D’Alessio fue arrestada por evasión fiscal luego de confiar en terceras personas que hicieron malos manejos.

La veterana cantante fue privada de su libertad durante tres meses, tiempo en que Sasha Sokol brindó su apoyo a Jorge y Ernesto Vargas D’Alessio.

“Cuando mi madre tuvo aquel problema de impuestos, la única persona que estaba afuera con nosotros, con Ernesto y conmigo, era Sasha. Sasha iba al Mcdonalds y nos traía una hamburguesa y papas diario”, recordó Jorge D’Alessio.

Por ello, el cantante de Matute dijo que no hablará del asunto de la ex Timbiriche pues le tiene un profundo cariño y respeto.