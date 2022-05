Lupita D’Alessio encara a la prensa: “me han hecho bullying”, acusa a la par que recuerda que ella más que artista es humana y no está bien que la ataquen por sus errores.

Lupita D’Alessio está presentando su nueva producción discográfica por lo que se reunió con la prensa, quienes le preguntaron porque no los atiende cuando se la encuentran aún cuando la cuestionan sobre su carrera.

A lo que Lupita D’Alessio respondió: “porque no me da la gana”, sinceridad que desató la risa de los periodistas. “Cuando no quieres, ni tienes ganas y vienes mal, cansada, prefiero quedarme callada a ofender a una persona”, agregó.

Explicación que molestó a una reportera quien dijo que su actitud sí ofendía a la prensa, por lo que la ‘Leona dormida’ le pidió disculpas pero también le recordó que está en su derecho de no responder.

Lupita D'Alessio (@soylupitadalessio / Instagram)

Lupita D’Alessio acusa a los medios y a la prensa de hacerle bullying

Continuando con las explicaciones, Lupita D’Alessio reprobó que la prensa y los medios de comunicación la ataquen por sus errores del pasado, específicamente por la etapa en la que se drogó, por lo que pidió prudencia.

“Yo salí de un problema que no es fácil salir, tuve que tener paciencia, necesité de Dios para que me enseñará y guiará, para que mis hijos volviera a confiar en mí y eso no lo toman en cuenta”, dijo y recordó que es humana.

“Por qué no respetar esa parte de mi vida”, dijo y subrayó que las mujeres son las personas que más la atacan y no está padre aún cuando acepta las críticas a su trabajo pero no a su vida o a su persona.

“Adelante (con sus críticas), no soy monedita de oro, pero que sean constructivas y respetuosas. No de ‘mira la gorda esa’, eso no está padre, a eso se le llama bullying. ‘Ay esa drogadicta’, esa es discriminación y me aguanto y todavía me regañan que porque no hago caso” Lupita D'Alessio

Por lo que pide a la prensa llevar una relación cordial y respetuosa ya que no es su intención ser grosera al momento de que se le acercan sino es su forma de defenderse de ataques.

“Si algunas vez les di bolsazos, me disculpó”, dice sin antes volver a insistir en que prioricen que las personas famosas son humanos.