¿Cómo se enteró Lupita D’Alessio del asalto a su hijo Jorge?

Antes de informarle a su madre, Jorge D’Alessio denunció haber sufrido un asalto a punta de pistola en las calles de Naucalpan, Estado de México, vía redes sociales.

Sus fans fueron los primeros en enterarse del robo de dos camionetas al hijo mayor de Lupita D’Alessio y al baterista Irving Regalado.

Por lo que hoy, Jorge D’Alessio, a través del programa Sale el Sol, explica cómo fue que su madre se enteró de este lamentable incidente.

Resulta que ‘La leona dormida’ se enteró del robo porque en sus redes sociales uno de sus fans se lo mencionó por lo que creyó que se refería al viejo atraco al grupo Matute.

“Me marca desde Cancún y me dice: ‘Oye, qué chistoso, hoy alguien me puso en un comentario que te habían asaltado, y dije: ¡Ay! Por qué quieren hablar del pasado si el equipo de Matute se lo robaron hace como dos años’. Le dije: ‘no mamita, te voy a explicar, pero antes que nada quiero que sepas que no pasó nada y que estoy bien”

Jorge D'Alessio