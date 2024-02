Lupillo Rivera acaparó la atención en La Casa de los Famosos 2024 cuando se puso a hablar de Jenni Rivera confesando que pidió cambiar de lugar con el crimen organizado.

Entre las incógnitas que rodearon la muerte de Jenni Rivera a los 44 años de edad, fue que recibió una amenaza del crimen organizado para no dar un concierto.

Ahora, esta versión fue confirmada por Lupillo Rivera -de 52 años de edad- en La Casa de los Famosos 2024, diciendo que él pidió hacer el cambio para que su hermana no muriera.

Llegó el momento en La Casa de los Famosos México 2024 en el que Lupillo Rivera tenía que hablar de la muerte de Jenni Rivera y su confesión dejó helados a todos.

En una plática que Lupillo Rivera tuvo en el comedor de La Casa de los Famosos 2024 acaparó la atención al contar cómo vivió la muerte de Jenni Rivera y todo lo que se encontró tras el accidente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Lupillo Rivera confesó haber pedido al crimen organizado cambiar lugar con su hermana, pero no lo logró.

Sin especificar si fue Jenni Rivera quien le contó la amenaza que había recibido aquel 8 de diciembre del 2012, Lupillo Rivera explicó que con sus contactos buscó la manera de localizarla.

A pesar de que Lupillo Rivera sí contactó con varios del crimen organizado, contó que ninguno a los que tuvo acceso “la tenían”.

“Con contactos que uno tiene, quiero saber si la tienen (...) si tienes a mi hermana güey, échame la mano, cambiamos de lugar y yo voy por ella y me quedo yo, me decían -No Lupe yo no.

Marcaba a otro para ver si tenía a mi hermana y ese mismo me daba el número del de la otra plaza y yo le marcaba”.

Lupillo Rivera, cantante.