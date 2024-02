Juan Rivera desmiente a Lupillo Rivera -de 52 años de edad- asegura que nunca quiso cambiar su vida por la de Jenni Rivera.

Lupillo Rivera está en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo y ya comenzó a revelar “secretos” de su familia.

El cantante comenzó hablar de su hermana Jenni Rivera, quien murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo.

Según contó Lupillo Rivera, cuando se enteraron que el avión en el que viaja Jenni Rivera estaba desaparecido, él creyó que había sido secuestrada.

Lupillo Rivera comenzó a buscar a su hermana con supuesto contactos del crimen organizado.

El cantante quería negociar con ellos, es decir, quedarse él y que liberaran a Jenni Rivera.

Pero la historia que contó Lupillo Rivera le causó risa a Juan Rivera y niega que eso haya ocurrido.

En entrevista con De Primera Mano, Juan Rivera aseguró que fue él quien encabezó la búsqueda de Jenni Rivera cuando su avió se extravió.

Cinépolis y Cinemex revelan fecha de estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares

Después de una larga carcajada, Juan Rivera asegura que no sabe de dónde sacó esa historia Lupillo Rivera.

“Yo no sé por qué dijo eso, yo sé las conversaciones que tuvimos. Algo de lo que no estoy orgulloso y sí es cierto es que cuando había problemas de ese tipo, el que iba de cabeza era yo, porque no era el que conocía personas de aquí y de allá”

Juan Rivera