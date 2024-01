Thalí García de 33 años de edad, se ha convertido en la nueva enemiga de todos en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo por culpa de la “toxicidad”.

La estancia de Thalí García en la primera semana dentro de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo no ha sido la más afortunada ya que ha tenido polémicas actitudes.

Desde hace varios días ha llamado la atención por lo frontal que es, algo que le ha causado varios problemas con algunos de los habitantes, una de ellas es con Leslie Gallardo.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo está mostrando las primeras chispas de controversia entre las celebridades que habitan el reality show.

Thalí García (Instagram | @thaligarcia)

Thalí García es la nueva enemiga por culpa de su “toxicidad” en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo

Thalí García se ha convertido es una de las participantes más controversiales en la primera de La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo.

Pues ha demostrado tener una personalidad fuerte que le ha generado algunos roces en la competencia.

Nuevamente, este martes ha explotado la bomba entre una fuerte confrontación entre Thalí García y la mayoría de las demás mujeres de la casa, luego de que acusaran a la actriz de difundir chismes.

“Ustedes público saben de quienes he hablado, es más de todos he hablado bien pero ustedes saben a quienes he defendido, por quien he votado y nominado, ustedes tienen la verdad absoluta” Thalí García

Thalí García es la nueva enemiga por culpa de su “toxicidad” en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo (Especial / Captura de pantallaTwitter)

El conflicto empezó cuando Alana Literas intento hablar con Thalí García para aclarar algunos rumores que Maripily Rivera de 46 años de edad, había estado difundiendo.

Esto llevo a que la mayoría de las mujeres de la casa formarán una opinión negativa sobre la actriz, ya que supuestamente ella ha estado hablando mal de todas.

En la fuerte discusión incluso estuvo involucrada Leslie Gallardo, quien le pidió a Thalí García que no le dirigiera la palabra y no inventara cosas de ella y que no le vuelva a decir que hablo de la “toxicidad”.

Entre gritos y amenazas se soltaron la pelea, donde todos escucharon y aseguraron que Thalí García nunca ha hablado de nadie en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo como asegura Maripily Rivera.

Maripily Rivera le declara la guerra a Thalí García en La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo

La Casa de los Famosos 2024 de Telemundo explotó tras una fuerte discusión entre Maripily Rivera y Thalí García, luego de que la acusaran de difundir chismes.

Donde, Maripily Rivera no se quedo callada y le lanzó una fuerte amenaza en contra de su contrincante, señalando que sería ella quien la elimine del reality show.

La pelea comenzó inicialmente con la modelo y la actriz, pero después se extendió a las demás competidores, involucrándose Leslie Gallardo.

Durante la conversación de Alana Literas y Thalí García, Leslie Gallardo y Maripily Rivera se acercaron y comenzaron a gritarle a la actriz.

“El cuarto lo esta debilitando ella, yo solo lo estoy protegiendo, no jodas conmigo porque me voy a la línea de eliminación contigo” Maripily Rivera

Sin embargo, Lupillo Rivera de 51 años de edad puso las cosas en perspectiva al señalar que este conflicto fue principalmente originado por Maripily Rivera.

Quien llevo información de ese grupo al equipo de Leslie Gallardo.