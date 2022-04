La creadora de contenido y actriz para adultos Luna Bella, compartió su experiencia en la iglesia cristiana.

Sin embargo, Luna Bella dejó saber que tomó la decisión de abandonar la religión porque no se “sentía agusto ahí adentro”, pues vio “mucha hipocresía”.

La youtuber comentó que fue testigo de “chavas haciéndose pasar por cristianas para conseguir sugar dentro de la iglesia con los cristianos más adinerados”.

Asimismo, explicó que formó parte del cristianismo con el objetivo de agradarle a sus suegros, quienes eran fieles creyentes.

Luna Bella comentó que otra de las situaciones que no le gustaron de dicha religión, fue que su suegro daba altas cantidades de dinero a la iglesia.

“También una que me contaron es que el papá de mi ex ganaba sus milloncitos porque era de los que te daban la Visa; consul”.

Detalló que “él de diezmo daba hasta cien mil pesos, entonces el pastor iba cada semana a limpiarles según la casa; a orar a pedir por la familia”.

Sin embargo, cuando su suegro dejó de donar a la iglesia por una crisis económica, el pastor ya no regresó a su casa.

“De repente queda en la quiebra el papá de mi ex y ya no se volvió a aparecer el pastor; lo buscan por redes sociales y el pastor en la fotografía de perfil con otro hombre metiéndose toda la lengua, o sea el pastor homosexual y yo dije ‘qué pedo’”.

Por otro lado, Luna Bella era desaprobada por la forma en la que vestía, sus amistades y hasta en su manera de hablar.

“Me dicen ‘no puedes juntarte con mujeres del ambiente; ni prostitutas, ni de la comunidad gay, no te puedes vestir así, no puedes hablar así’ y yo me sentí como reprimida”.

Luna Bella