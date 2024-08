La funa a Luna Bella ya se bajó, pero la actriz de cine para adultos reapareció a compartir detalladamente cómo pasó el video viral en Metro CDMX con el policía.

Tremendo escándalo se le armó a Luna Bella -de 32 años de edad- cuando nuevamente hizo de las suyas en el Metro, pero no de Monterrey, ahora fue en CDMX.

Pese a que la funa a Luna Bella -por su falta de valores- ya pasó, la actriz reapareció y contó cómo terminó grabando el video viral en Metro CDMX con el policía conocido como Sr. Indomable.

¿Cómo es que Luna Bella pudo tener sexo en el Metro CDMX? es la mayor incógnita que usuarios tenían, pues la situación apuntaba a corrupción entre los trabajadores del transporte.

Sin embargo, Luna Bella dejó claro que no hubo corrupción porque no dio ni un solo peso a los trabajadores del Metro CDMX para que pudiera grabar el video.

En plática con ‘Maurg1′ y ya más calmada la funa, Luna Bella contó que el policía con el que grabó el video viral es el que tenía toda la experiencia en el Metro CDMX.

La actriz contó que conoció al policía en una colaboración que ella hizo con una mujer trans donde este participó a la mera hora; todo terminó en un video pactado para el Metro CDMX.

Pese a que reconoció que la propuesta del policía le hizo recordar la funa que se llevó cuando hizo striptease en el Metro de Monterrey, se animó porque él le aseguró saber cómo y así fue.

Luna Bella fue citada en una estación el Metro -que omitió porque dijo no saber del transporte- a una hora específica y en el último vagón.

La planificación para el video viral en Metro CDMX era subirse al vagón y tenía minuto y medio máximo para grabar y así lo hicieron.

Luna Bella dejó claro que todo tenía que ser tan rápido que antes de subirse al vagón se “fajoneo” con el poli y el amigo que llevó, explicando “yo ya andaba cachonda” cuando se subió a grabar.

“Le dije que antes de subirnos al vagón -hay que cachondearnos- porque yo sí me quiero venir, no me voy a subir toda seca. Entonces afuera del vagón nos empezamos a fajonear, me dijo que teníamos un minuto y medio para hacerlo, porque después de ahí es la otra estación y capaz se sube una señora o algo”.

Luna Bella, actriz porno.