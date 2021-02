Luisito Comunica utilizó sus redes sociales para denunciar que le robaron parte de sus pertenencias en el AICM.

Se ha sabido sobre incidentes que ocurren al salir de viaje en avión, sobre todo por documentar el equipaje. Tal y como le sucedió a Luisito Comunica, quien denunció en redes sociales que le robaron parte de sus pertenencias en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM).

El youtuber, Luisito Comunica se encuentra de visita en Dallas, Texas, Estados Unidos , y fue en esa ciudad que se dio cuenta que le habían robado en su trayecto de México al país americano.

¿Cómo le robaron a Luisito Comunica en el AICM?

De acuerdo con las historias que compartió Luisito Comunica en su cuenta de Instagram, se percató de que le robaron cuando abrió una de sus maletas en las que guardó otro celular . Aunque mencionó que la situación era algo desagradable, también lo tomó con algo de humor.

El famoso creador de contenido, aseguró que lo despojaron de sus pertenencias en el aeropuerto. Según contó, él había indicado que llevaba varios celulares dentro de una bolsa de plástico.

“Qué creen, no están (los celulares), se los robaron y peor tantito, me dejaron este teléfono. De que el ladrón del aeropuerto dijo: ‘Me los robo, me tracaleo los teléfonos nuevecitos, pero para no dejar a Luisito sin teléfono, le dejo mi teléfono viejo’”. Luisito Comunica

De forma irónica, Luisito Comunica detalló que fue robado por una “mente maestra”, debido a la forma en que sucedieron los hechos.

Asimismo, explicó que fue un poco su responsabilidad, a pesar de confiar en las aerolíneas, por haber documentado una maleta en la que llevaba aparatos electrónicos, y como evidencia consideró que la bolsa de plástico estaba rota.

Durante los videos cortos en los que contó su experiencia, Luisito Comunica indicó cuál había sido la aerolínea responsable, afirmando que fue en el AICM.

Luisito Comunica concluyó con un mensaje para “el ladrón”, diciendo que, además de sacarle una “risa”, le dio curiosidad saber si el celular funciona.