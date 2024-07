Luis Potro Caballero -de 32 años de edad- y Karime Pindter hacen alianza y juran no nominarse en La Casa de los Famosos México 2024.

El miércoles 24 de julio es la primera nominación en La Casa de los Famosos México 2024 y el domingo conoceremos al primer eliminado.

Es por eso que los famosos están muy nerviosos y ya iniciaron los primeros complots, así como las alianzas en La Casa de los Famosos México 2024.

La enemistad de Luis Potro Caballero y Karime Pindter, de 31 años de edad, se convirtió en un pacto dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

A horas de la primera nominación, Luis Potro Caballero le hizo una fuerte promesa a Karime Pindter, que nunca la va nominar.

“Despreocúpate que de mi parte no va a haber, yo te prometo lealtad. Yo no te voy hacer ninguna jalada, nos llevemos o no nos llevemos, por respeto y por años de todo lo que hemos vivido, no va a haber pedo”

Luis Potro Caballero