Luis Potro Caballero asegura que producción de La Casa de los Famosos México 2024 se ha acercado a él, pero no ha firmado ningún contrato.

Por tanto, hasta el momento, Luis Potro Caballero desconoce si será uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México; sin embargo, le gustaría ser parte del proyecto.

Esto pese a que el influencer acaba de debutar en la paternidad; su hijo Luciano tiene un mes y medio de nacido.

Luis Potro Caballero se dice feliz por la llegada de su hijo Luciano, la cual tuvo lugar el pasado mes de abril; no obstante, dice que su paternidad no es un obstáculo para ingresar a La Casa de los Famosos México 2024.

En un encuentro con la prensa, Luis Potro Caballero -de 31 años de edad- destapó tener ganas de ser un habitante de La Casa de los Famosos México 2024 ya que a los participantes de la primera temporada les fue muy bien.

Asegura que producción del reality de Televisa-Univisión se acercó a él para hablar de su ingreso, pero hasta el momento no hay nada firmado.

“Sí me han hablado, pero no se ha firmado nada. Me encantaría formar parte del nuevo casting de la casa, pero no hay nada firmado”

Luis Potro Caballero