En Twitter, dieron a conocer que Luis Miguel ahora también está dentro del metaverso, pues una arquitecta argentina evidenció su parecido con el cantante.

La fotografía que compartió la argentina se viralizó por el parecido que tiene a Luis Miguel, el cantante de 52 años de edad. Ella tenía 18 años de edad al momento de la foto.

“En cuanto vi la foto creí que era Luis Miguel”, “Luis Miguel con peli larga”, fue lo que usuarios en redes sociales comentaron a la ‘hermana perdida’ del cantante.

FOTO: Luis Miguel se despide de su copete; reaparece con nuevo look

Una usuaria de Twitter en Argentina quiso compartir con su seguidores -de forma casual-, una fotografía de cuando tenía 18 años, con ella una anécdota de su parecido con Luis Miguel.

“En mi familia me dicen que me parecía, escuchen esto, a Luis Miguel”, y aunque la argentina lo dijo en forma de burla a su propia apariencia, todo se descontroló.

Su imagen de la juventud se hizo viral porque realmente pareciera que encontraron a Luis Miguel inmerso en el metaverso, pues es idéntica al cantante, aseguran.

Asimismo, confesó que en los años en que ella tenía 18 años era muy popular en bronceado, y sí, efectivamente abusaba del color naranja como ‘El sol de México’.

“Solo tomaba sol de frente. De atrás, blanca. No entiendo! Me mataba al sol, llegué a usar sapolan con Coca cola, aceite acelerador hawaiann tropic me freía!! (sic)”.

@GiDavidswright