El 8 de noviembre, Luis Miguel se presentará en Mérida como parte de su tour 2024 por lo que fue a restaurantes a comer, pero su presencia solo arruinó el cumpleaños de una de las comensales.

Es bien sabido que Luis Miguel -de 54 años de edad- suele visitar los mejores restaurantes cada que viaja a una ciudad para un concierto, de modo que Mérida no fue la excepción.

Sin embargo, la presencia de ‘El Sol’ arruinó la celebración de cumpleaños a una de las comensales porque se puso de divo al no querer ser grabado aunque ni lo estaban pelando.

Luis Miguel se pone divo y arruina el festejo de cumpleaños de su mamá por un video

En las últimas semanas la salud de Luis Miguel ha llamado la atención de modo que los chismosos mueren por ver su aspecto físico sin maquillaje como pasa en los conciertos.

Luis Miguel, cantante. (Agencia México)

Esto ha llevado a que Luis Miguel aún yendo a espacios públicos por su propia elección, arruine momentos como el de la fiesta de cumpleaños de una comensal en un restaurante.

A través de su cuenta en TikTok, el usuario Erick compartió el penoso momento que pasó estando en un restaurante en Mérida donde a Luis Miguel se le ocurrió llegar.

El 8 de noviembre, Luis Miguel se presentará en el Estadio Carlos Iturralde Rivero en Mérida, de modo que desde días antes se anda paseado por la ciudad.

Sin embargo, el video de Erick solo demostró que su presencia incomoda al resto de las personas porque hasta los cumpleaños arruina.

En el video compartido se ve como la mamá de Erick está muy sonriente y agradecida porque le llevaron una vela con chispas a su mesa, mientras su hijo la graba en su celebración.

El tema fue que en la mesa del fondo justo a espaldas de la festejada estaba Luis Miguel sentado, de modo que este salía cuando grababa a su mamá en su cumpleaños.

Tal parece que Luis Miguel no dejaba de observar el festejo, pues enseguida fue la mesera a pedirle que grabara de otro ángulo para que el cantante no saliera de fondo, pues no quería ser grabado.

Incluso, en todo el video se escucha lo que la mesera pide y cómo al final la mamá se entristece porque su vela se acabó y ni siquiera obtuvo un buen recuerdo de cumpleaños.

La táctica de Luis Miguel para evitar ser grabado en restaurantes

Luis Miguel le arruinó la fiesta de cumpleaños a su mamá por andar de divo pidiendo que no lo grabaran, pese a que el cantante aplicó una táctica para evitar las cámaras.

Definitivamente ya no existe el Luis Miguel que cierra restaurantes para que no lo molesten, pues ahora aunque asiste a lugares públicos, causa incomodidad por sus peticiones.

Esto a pesar de que Luis Miguel aplica una infalible estrategia para evitar las cámaras, pues el video de la mamá en su cumpleaños, lo muestra ocultándose con el flash de su celular.

Aunque usuarios se burlan de que el cantante grabó el festejó, la realidad es que Luis Miguel se pone el flash en el rostro para evitar ser captado por el video del cumpleaños en el restaurante.

Cabe destacar que el lío con Luis Miguel se suscitó en el restaurante Yerba Santa en Mérida, ubicado en la Casona El Minaret Paseo de Montejo, la noche del 6 de noviembre.