En una sincera entrevista con Yordi Rosado, el actor Luis Felipe Tovar habla de lo duro que fue entrar a la televisión por no ser guapo y es que pesaban más los estereotipos que su talento.

Visiblemente sentido, recuerda haber incursionado en la televisión cuando ya tenía 20 años actuando en cine y teatro. “Si tú no salías en la televisión no eras nadie”, señala el actor que vio morir a su padre frente a sus ojos.

Explica que en aquellos tiempos la gente no tenía la cultura de ir al teatro y por ello sentía la desesperación de estar en televisión para dar a conocer su trabajo; sin embargo, Televisa no le dio el acceso .

La empresa de San Ángel buscaba galanes y para su mala suerte él no era uno de ellos. “Yo no entraba en ese perfil, ni siquiera me invitaban. Perdí muchos trabajos”.

Luis Felipe Tovar (Captura de video / YouTube / Yordi )

No obstante, el actor y maestro de actuación no se rindió y es que siempre fue consciente que habilidades que no posee el típico galán.

“Tengo mayor nivel de entrenamiento y mi forma es más auténtica porque los estereotipos se replican de una manera muy extraña donde se confía en que la belleza va a dar todo”, señala Luis Felipe Tovar.

Yordi Rosado se acepta feo

Tras la dura declaración de Luis Felipe Tovar, Yordi Rosado recordó el momento en que debutó en televisión junto a Adal Ramones, y ambos acapararon titulares por feos.

“Cuando nosotros estrenamos ‘Otro rollo’, la primera nota que tuvimos en el periódico nunca se me va a olvidar, fue: Por primera vez Televisa apuesta por conductores feos ”, dijo y aceptó que al principio se molestó pero le terminó gustando.

“Luego dije: Qué chingón porque es cierto, no somos galanes y eso nos da otra cosa”, remató, a la par que el actor Luis Felipe Tovar agradeció nunca haber tenido baja autoestima.

Así como agradeció ser afortunado con las mujeres, quienes pese a no ser el típico galán, lo buscan mucho.