Luis Felipe Tovar que su papá murió frente a él, pese a que dijo que fue un hombre que le enseñó a golpes y gritos, admitió que era extremadamente amoroso.

Luis Felipe Tovar, el reconocido actor mexicano contó que su papá, quien lo crio desde los cinco años, murió frente a sus ojos.

Luis Felipe Tovar asistió al canal de YouTube de Yordi Rosado, en donde habló de su crianza de la cual se encargó su papá y su abuela paterna.

El actor mexicano contó que a sus cinco años sus papás se divorciaron, por lo que él se fue a vivir con su papá, mientras que sus demás hermanos lo hicieron con su mama.

Pese a que sus papás eran divorciados, reconoció que su mamá siempre estuvo al pendiente de él y la veía en vacaciones, “ella viajaba a Puebla y nos veíamos”.

Luis Felipe Tovar confesó que tenía catorce años cuando su papá murió frente a sus ojos y pese a que su abuela también lo crió “ninguno me habló mal de mi mamá”.

Explicó que al morir su papá e irse a vivir con su mamá a la Ciudad de México, comienza una crianza llena de cariño y amor, además del objetivo de convertirse en actor.

Luis Felipe Tovar contó cómo fue que su papá murió cuando tenía catorce años, pese a que era un adolescente asume que tuvo grandes enseñanzas de lectura a su lado.

El actor protagonista del melodrama ‘Los Sánchez’ dijo que su papá murió a los 58 años y que cree murió debido a que estado de ánimo después de la separación no fue superado.

“Ya tenía problemas de salud, yo creo que mi papá no alcanzó a superar nunca y tú sabes que cualquier enfermedad es una emoción manejada”.

Comentó que no recuerda el motivo por el que su papá estaba en cama, pero fue esta la razón por la que Luis Felipe Tovar estaba en su cuarto escuchado la narración de una película.

Explicó que su papá era tan buen narrador, que él podía ver la película que este le contaba gracias a la forma en que se lo platicaba. Sin embargo, fue ahí donde murió.

“Una tarde me estaba platicando la película, de lo que se trataba, estaba mi abuela y de repente empezó a decir, -siento como que me falta el aire, siento como que me falta el aire-, y murió”.

Luis Felipe Tovar, actor.