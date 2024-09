Luis Enrique Guzmán -de 53 años de edad- no se desdice, él está seguro de que Mayela Laguna lo engañó y que Apolo no es su hijo.

Las autoridades correspondientes aún no han revelado el resultado de la prueba de ADN que Luis Enrique Guzmán se realizó hace algunos días.

Sin embargo, Luis Enrique Guzmán sigue dando por hecho que Apolo únicamente es hijo de Mayela Laguna, de 39 años de edad.

Incluso, dice saber lo qué dirá su e xpareja y el abogado de esta para justificar el resultado que confirmará que ella es mitómana.

En declaraciones para Venga la Alegría, Luis Enrique Guzmán nuevamente aseguró que Apolo, hijo de Mayela Laguna, no tiene su sangre.

Confirmando que la Fiscalía de la Ciudad de México no le ha entregado el resultado de la prueba de ADN, Luis Enrique Guzmán insistió en conocer el resultado.

Ya que, asegura, Mayela Laguna le fue infiel.

“Saldrá negativa… No he hablado con mi abogada. No sé si ya salió (el resultado) en la Fiscalía o el diario social, hay rumores, pero no estoy seguro, yo sé desde el momento que me fueron infiel, nomas falta que la fiscalía corrobore lo que yo ya sabía, lo que sospechábamos”

Luis Enrique Guzmán