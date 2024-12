Luis Enrique Guzmán -de 53 años de edad- está “devastado” por la muerte de Silvia Pinal y fue quien recibió las cenizas de la actriz.

A una semana de la muerte de Silvia Pinal, han revelado nuevos detalles sobre su familia y el destino de sus cenizas.

Iván Cochegrus, amigo de la familia Pinal, reveló a Ventaneando que el más afectado por la muerte de Silvia Pinal es su único hijo varón, Luis Enrique Guzmán.

Juan José Origel aseguró que nadie de los hijos de Silvia Pinal estuvieron presentes cuando llegaron las cenizas de la actriz, pero Iván Cochegrus tiene otra versión.

El amigo de Silvia Pinal aseguró que Luis Enrique Guzmán fue quien recibió los restos mortales de su mamá e incluso le entregaron la prótesis de cadera la actriz.

Luis Enrique Guzmán prefirió vivir su duelo en privado y por eso no acudió al homenaje que le realizaron a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes.

El hijo de Silvia Pinal estaba tan devastado, que no puede hablar de su mamá sin llorar.

“Y no puede sostener ni la plática, Rosario, él está muy dolido, muy… ¿Cómo te explicaré?, lo que sí me dijo esta mañana fue: ‘ellas ya tenían que estar ahí, ya era algo artístico, yo fui por accidente figura, pero no lo soy, y yo ya quiero vivir mi sentimiento aparte, mi dolor, ya no quiero exponerlo, quiero estar aquí, en mi soledad’”

Iván Cochegrus