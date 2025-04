Luis Enrique Guzmán -de 55 años de edad- tiene deudas por las que amenazan con embargarlo con la casa de Silvia Pinal.

Los problemas siguen para los integrantes de la dinastía Pinal, pues Luis Enrique Guzmán tiene una deuda de miles de pesos con un ex empleado.

Autoridades acudieron a su casa para colocarle una notificación en su puerta, pues Luis Enrique Guzmán podrían ser embargado.

Las deudas de Luis Enrique Guzmán podrían poner en peligro su patrimonio, pero ¿también la casa de Silvia Pinal?

Hace unos años, Luis Enrique Guzmán fue demandado por un empleado que trabajaba como cocinero en su pizzería.

El cocinero demandó por despido injustificado y tras un largo proceso, Luis Enrique Guzmán debía pagar una indemnización de 400 mil pesos.

Las autoridades notificaron a Luis Enrique Guzmán que debe pagar dicha deuda; de lo contrario, su casa sería embargada.

Luis Enrique Guzmán vive en el mismo terreno que la casa de Silvia Pinal, pero Efigenia Ramos aclara si podrían embargar la propiedad de la actriz.

Arturo Carmona le da la espalda a Alicia Villarreal; no terminará sus negocios con Cruz Martínez

Alex Bisogno le responde a Pati Chapoy; jura que no quiere dinero, sólo cuidar de la hija de Daniel Bisogno

En entrevista con Ventaneando, Efigenia Ramos aclaró que la casa de Silvia Pinal no le pertenece a Luis Enrique Guzmán.

Por lo que no podrían embargar la casa de Silvia Pinal y defendió a Luis Enrique Guzmán.

“En inamisible lo que está pidiendo por 7 meses de trabajo, me parece que sí está mal el señor. Aquí no pueden venir hacer ningún embargo, porque esto no es de él”

Efigenia Ramos