En una entrevista, el productor Luis de Llano revela que tuvo que alejarse de su esposa e hijas para evitar contagiarlas de Covid-19

Cada vez más famosos se suman a lista de contagiados de coronavirus. En esta ocasión, fue el productor Luis de Llano quien reveló que hace unos meses tuvo Covid-19 y, por fortuna, no presentó síntomas graves.

Recuperado de la enfermedad, Luis de Llano, de 75 años de edad , relató todos los momentos de angustia, aburrimiento, y soledad que vivió por el encierro tras dar positivo a coronavirus.

Luis de Llano nunca presentó síntomas

En una entrevista para el programa Sale el Sol, el productor dijo que el contagio lo tuvo a través de su chofer , quien le avisó que su hija tenía Covid-19.

De inmediato y con mucho miedo, Luis de Llano se realizó una prueba de detección del virus, y se alejó de su esposa Fabiola Lozano e hijas, Roberta y Aitana.

"Un día llevó mi chofer y me dijo: 'Mi hija resultó positiva de covid'. Me apaniqué, me encerré en la oficina, la saniticé y mandé a todo mundo a su casa. Me fui a hacer una prueba y salí positivo. Me moría. Entonces me quedé encerrado en mi casa, porque mis hijas y mi mujer se quedaron en Acapulco." Luis de Llano

Por fortuna, el conocido productor de telenovelas no presentó ningún síntoma . A pesar de ello, recibió tratamiento médico y mantuvo reposo de dos semanas.

"Tomaba las medicinas que me recomendó el doctor, básicamente ibuprofeno, ninguna droga milagro ni nada de eso. Estuve dos semanas aburridísimo en la cama.” Luis de Llano

Para evitar tener contacto, Luis de Llano recibía sus desayunos, comidas, y cenas desde la puerta de la habitación. Tras hacerse dos pruebas más y tener resultados negativos a coronavirus , de Llano pudo volver a la normalidad.

Luis de Llano esperará su turno para vacunarse

Después de las dos semanas de incertidumbre, Luis de Llano está convencido de aplicarse la vacuna contra Covid-19. Debido a que tiene 75 años , ya está en espera de la llamada que le indique el día y hora de la cita para ser vacunado.