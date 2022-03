El hijo de “el Loco Valdés”, Marcos Valdés, calificó a Luis de Llano como un “patán” al recordar la mala experiencia que vivió cuando trabajó con el productor y le mostró todo su apoyo a Sasha Sokol.

A través de sus redes sociales, Sasha Sokol rompió el silencio y habló sobre el abuso que vivió en manos de Luis de Llano cuando era menor de edad.

Tras la publicación de Sasha Sokol, muchas celebridades le mostraron su apoyo, tal fue el caso del hijo de ‘El Loco Valdés’: Marcos Valdés, quien incluso arremetió en contra de Luis de Llano.

En entrevista con el periodista Marco Antonio Silva, Marcos Valdés recordó la mala experiencia que tuvo con Luis de Llano cuando trabajó con él en la telenovela ‘Alcanzar una estrella’.

El hijo de ‘El Loco Valdés’ aseguró que Luis de Llano es un patán y una persona muy grosera y prepotente.

“La verdad me reservo mi opinión con respecto a Luis de Llano, porque es un patán, una persona grosera, prepotente”

De acuerdo con Marcos Valdés, Luis de Llano lo vetó cuando se encontraba en ‘Alcanzar una estrella’ por lo que espera que pague por todo lo que debe .

“Una persona que ojalá pague todo lo que debe porque a mí me vetó, cuando yo le pedí permiso para hacer unas fechas, cuando estaba en Alcanzar una estrella, me hizo regresarme de Chihuahua para grabar una escena de teléfono, y de la mañana me la pasó a la tarde para que yo perdiera el vuelo”

Marcos Valdés