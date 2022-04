Luis de Llano anduvo con una prima menor de edad de Alejandra Ávalos. Así lo reveló la cantante cuando intentaba defender al productor de las críticas por el caso de Sasha Sokol.

El pasado Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol denunció que Luis de Llano abusó de sexualmente de ella cuando era adolescente.

Esto habría sucedido mediante la relación que, basada en el grooming, iniciaron cuando Sasha Sokol tenía 14 años de edad y Luis de Llano 39.

Luis de Llano pide disculpas a Sasha Sokol, pero asegura no haber cometido delito alguno

En entrevista con Gaby Bazán, Alejandra Ávalos habló sobre la posible denuncia que Luis de Llano enfrentará ante las autoridades por el presunto abuso sexual de Sasha Sokol

Alejandra Ávalos recordó que trabajó mucho tiempo con Luis de Llano y que su relación se estrechó cuando se convirtieron en familia, pues el productor se casó con una prima hermana suya:

Fue así que Alejandra Ávalos confirmó que como Sasha Sokol, su prima también era menor de edad cuando inició una relación con Luis de Llano:

Alejandra Ávalos dijo que tan aceptada fue la relación de su prima menor de edad con Luis de Llano, que llegaron a casarse:

“Entonces si los padres, en algún momento, te dan un consentimiento y tú como adolescente te empecinas en hacer una relación con alguien y crees que es lo mejor para ti, y tu familia te deja, bueno, pues no hay nada que juzgar. Así es la historia y la realidad de todos, porque en aquel entonces yo me acuerdo que todavía no existía lo de determinar que a cierta edad los menores... era un delito”.

Alejandra Ávalos