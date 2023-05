Ludwika Paleta se reúne con su papá en el país que nació y las reacciones no se hicieron esperar; la actriz asegura que a pesar de ser extranjera, se siente mexicana.

La actriz de 44 años de edad ha estado vigente en la actuación desde que era una niña y es de las favoritas del público.

Recientemente, Ludwika Paleta compartió en su cuenta de Instagram junto a su papá, el violinista Zbigniew Paleta, de 81 años de edad.

Ludwika Paleta es originaria de Cracovia, Polonia y aprovechó una visita a su país, para fotografiarse con su papá.

“Nací en esta ciudad y aunque, me siento mexicana, un pedazo de mi corazón siempre vivirá aquí” escribió Ludwika Paleta junto a las fotografías de su papá.

También compartió videos de su desayuno al puro estilo polaco y dos fotografías junto a su papá.

Dominika Paleta aprovechó la tierna publicación para expresar su cariño a su hermana y padre, pero en polaco.

“Kocham was”, que significa “los quiero mucho”, fue el mensaje que colocó Dominika Paleta en la publicación de su hermana.

Ludwika Paleta tenía 2 años de edad, cuando su familia se mudó a la Ciudad de México y su papá trabajó como compositor de melodías para telenovelas y películas.

Zbigniew Paleta regresó a vivir a Polonia y Ludwika Paleta visita su país al menos dos veces al año y se mostró feliz de poderse reencontrar con su papá.

Ludwika Paleta contó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, que ha tratado de pasar el mayor tiempo posible con su padre y conocer la historia de su familia.

Narra que ha aprovechado el tiempo junto a su padre, para cuestionarlo sobre su infancia y la razón por la que abandonaron Polonia.

Según contó Ludwika Paleta, la situación en Polonia durante los ochentas era complicada y llegaron a tener problemas económicos.

“Mi papá me cuenta que me llevaba a mí, tenías un vale para ir por cosas que te hacían falta, te daban, no sé 200 gramos de carne o jamón para tu familia a la familia, entonces mi papá dice que me llevaba en los hombros, y les entrega a las del jamón el valecito y le hacían carita y le ponían 100 gramos más. Eran épocas muy difíciles”

Ludwika Paleta