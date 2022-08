A Ludwika Paleta le encanta estar en contacto con la naturaleza y así lo ha demostrado en sus redes sociales, donde compartió su amor y el abrazo que le dio a un árbol.

La actriz de 43 años, es experta en combinar su belleza con escenarios naturales que resaltan su figura y elegancia.

Recientemente publicó dos fotografías donde se le ve abrazando y besando a un árbol.

Sus seguidores rápidamente comentaron la envida que le tenían al árbol, por recibir un beso de la hermosa actriz.

Ludwika Paleta abraza un árbol y recibe halagos (Instagram/Ludwika_Paleta)

“Qué envidia me da ese árbol”, “Qué suerte la del bello arbolito” y “Quisiera ser ese árbol” fueron algunos de los comentarios en la fotografía de Ludwika Paleta.

Además, compartió en sus historias de Instagram, que hay algunas tarántulas en su jardín y mostró cómo a sus hijos y a ella les gusta observarlas.

“Seguimos buscando tarántulas. Por cierto, a los que me dicen que fumigue, que no me acerque y que qué horror; ellas están en su casa, ¿con qué derecho voy a fumigar? Y además no hacen nada” escribió Ludwika Paleta.

También reveló que a su hija pequeña no le daban miedo las tarántulas y mostró cómo las observaban juntas.

Ludwika Paleta defiende a las tarántulas de su casa (Instagram/Ludwika_Paleta)

Ludwika Paleta luce su belleza al natural y encanta a sus fans

Durante años, Ludwika Paleta se ha coronado como uno de los rostros más bellos de la televisión y con el paso de los años se ha consolidado como una de las actrices más queridas.

Compartió dos fotografías en su cuenta de Instagram donde posó al natural y sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores.

“Un ratito de mirar para adentro, cómo hace falta” fue la descripción que Ludwika Paleta colocó en sus fotografías.

Ludwika Paleta (Instagram/Ludwika _Paleta)

En una sale de frente y luciendo sus hermosos ojos, lo que emocionó a sus seguidores y recibió más de 75 mil me gusta, además la llenaron de halagos.

“Definitivamente eres una mujer extraordinariamente hermosa”, “La más hermosa del mundo” y “Una diosa de mujer” fueron algunos de los mensajes que recibió Ludwika Paleta.

Los años no pasan por Ludwika Paleta, quien además de mostrar su amor por la naturaleza, es una de las actrices más talentosas del medio.