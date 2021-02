Lucila Mariscal recordó que a los 16 años fue víctima de abuso, por parte de un exnovio judío que tuvo.

Lucila Mariscal se sinceró con el público y reveló que fue víctima de abuso por parte de un novio que tuvo en la adolescencia, etapa que sufrió mucho.

La actriz y comediante, Lucila Mariscal relató en entrevista para ‘Ventaneando’, la pesadilla que vivió cuando a la edad de 16 años , fue violentada sexualmente por su expareja, de origen judío, a causa de una venganza.

De acuerdo con Lucila Mariscal, quien es reconocida por su personaje ‘Lencha’, el hombre ideó un plan para drogarla y abusar de ella, luego de haber terminado con él, tras recibir amenazas por parte del padre de su exnovio.

“A mí me violó un judío a los 16 años. Pobrecito, porque sí me quería mucho, nada más que en ese tiempo era muy complicado que uno se casara con un judío, que no fuera de su religión ni estatus y el papá de él me hizo mucho daño con sus palabras”. Lucila Mariscal

Lucila Mariscal, de 78 años de edad, recordó que el padre de su expareja le dijo que el joven era un “infeliz judío” por no respetar las reglas y mantener una relación con ella, por lo que si se casaban lo desheredaría y la colonia le daría la espalda.

Por lo anterior, la famosa comediante decidió dar por terminada la relación, pero fue cuando el sujeto la buscó para ir a “tomar una copa”, la cual considera estuvo alterada.

“Me invitó una copa, algo le puso o el mesero, no sé. De pronto le digo: ‘Me siento muy mal, siento que me estoy hundiendo, me siento fatal y ahí fue donde me llevó a un motel, y ahí me violó”. Lucila Mariscal

Lucila Mariscal consideró en vengarse de su expareja

En la misma entrevista, Lucila Mariscal confesó que busco vengarse de su expareja, aunque entre risas detalló que no lo mató, explicó que en otra ocasión que la llevó a un hotel le “rompió la nariz” .

“Yo lo hice pagar, una pequeña vengancita nada más”. Lucila Mariscal

Es así, que Lucila Mariscal tuvo miedo a relacionarse con otros hombres, pues sufrir una violación le generó un bloqueó que la perturbaba. Sin embargo, trabajó en ello y con el tiempo logró superar la situación.