En ‘La Casa de los Famosos’, Laura Bozzo le declaró la guerra a Niurka por la expulsión de Brenda Zambrano, quien se convirtió en la segunda eliminada del reality show.

Las personalidades tan fuertes que tienen Laura Bozzo y Niurka Marcos las hicieron chocar casi desde el inicio de ‘La Casa de los Famosos’.

Tanta ha sido la tensión, que Laura Bozzo llegó a pedir su eliminación voluntaria, acusando que todos en ‘La casa de los famosos’ la odiaban por culpa de Niurka.

Con el transcurso de los días, las cosas se fueron tranquilizando de tal forma que hasta Niurka hizo esfuerzos por subirle el ánimo a Laura Bozzo cuando se encontraba en peligro de eliminación.

Sin embargo, la paz les duró muy poco, pues ahora Laura Bozzo le ha declarado la guerra a Niurka por la expulsión de Brenda Zambrano, quien se convirtió en su gran amiga.

Y es que, Laura Bozzo acusó a Niurka de ser “una hipócrita”, afirmando que la cubana manipuló a varios integrantes de ‘La Casa de los Famosos’ para que Zambrano terminará saliendo del reality.

Esto sucedió a través de un video de TikTok, donde Laura Bozzo aseguró que Niurka no es muy querida como se podría pensar y por ello pidió enfrentarse a un duelo de eliminación con la cubana:

“Yo he enfrentado a esa señora (Niurka) en el rating... la destruí y en México no es muy querida por su vulgaridad y por su forma de ser, no a todo el mundo le gusta... o sea que ella a mí no me va a ganar... yo quiero que estemos ahí las dos nominadas”

Laura Bozzo