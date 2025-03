Aunque Lucía Méndez quiso pasar desapercibida, no lo logró, debido a que iba en silla de ruedas a su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por ello, un grupo de reporteros corrió a donde se encontraba Lucía Méndez para cuestionarla sobre los rumores de su vida amorosa.

Incluso, sobre lo dicho por su amiga Alicia Machado, quien estuvo con ella por el festejo de su cumpleaños número 70.

Lucía Méndez tiene puesto sobre ella el interés de sus fans y curiosos, ya que fue vista en el AICM en silla de ruedas.

Aunque Lucía Méndez fue interceptada por un grupo de reporteros, ninguno de estos le preguntó el por qué de su transporte.

Y es que no es la primera vez que la veterana actriz se traslada en silla de ruedas, la cual utiliza para evitar fatigarse a su paso por el aeropuerto.

Incluso, la actriz se levantó como si nada cuando abordó el Uber, por lo que es un hecho que se encuentra bien de salud.

Lucía Méndez aprovechó las cámaras y los micrófonos para negar su romance con Antonio Pérez Garibay -de 65 años de edad- y de paso aclarar que no hablará de su amiga Alicia Machado.

Esto porque Lucía Méndez celebró junto a Alicia Machado -de 48 años de edad- su cumpleaños.

Casualmente, en aquel momento, la ex Miss Universo acaparó titulares por haber llamado “pendeja” a Selena Gomez -de 32 años de edad- y mandarla al gimnasio.

“Conozco a Alicia, la quiero mucho y quiero que cambiemos de tema, no me gusta el chisme. No voy hablar nada de eso. Me encanta Selena, se me hace una mujer muy querida y no voy hablar de nadie”

Lucía Méndez