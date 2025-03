Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay fueron captados de la mano, entrando a un hermoso lugar Patrimonio Cultural de la Humanidad en CDMX.

En redes sociales se dio a conocer que Lucía Méndez de 70 años de edad, fue captada de la mano con Antonio Pérez Garibay de 65 años de edad, el papá de Checo Pérez.

Lucía Méndez se ha esforzado en negar que hubiera un romance con el ex diputado federal, aunque él aseguró tener interés romántico en la actriz.

Ahora, Antonio Pérez Garibay llevó de la mano a Lucía Méndez a la cita perfecta en el Estadio Olímpico Universitario, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Todo parece indicar que Lucía Méndez ha cedido ante los encantos del ex diputado federal Antonio Pérez Garibay.

Pues aunque Lucía Méndez aseguró haberlo visto solo dos veces y revelar que no había romance, el fin de semana se le vio de la mano con él.

Y es que Antonio Pérez Garibay llevó a Lucía Méndez al Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, para tener la más perfecta de las citas románticas.

Trascendió que ambos presenciaron el partido de fútbol que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario entre Pumas vs Monterrey del domingo 16 de marzo.

El video en donde Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay caminan de la mano, fue compartido por las redes sociales de TUDN , pues la reportera Valeria González estaba cubriendo el evento.

La periodista de TUDN captó parte de la romántica cita de Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay en el Estadio Olímpico Universitario, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La noticia de Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay captados de la mano juntos en el Estadio Olímpico Universitario, Patrimonio Cultural de la Humanidad, se ha viralizado en redes.

Especialmente luego de que el papá de Checo Pérez expresara abiertamente sus intenciones románticas con Lucía Méndez.

Mientras que por su parte, Lucía Méndez lo negó rotundamente asegurando que seguía soltera.

“Yo estoy libre, me cae muy bien Toño Pérez, me cae bien, es muy linda gente, pero no entiendo, no entiendo todo este desarrollo que han hecho de una relación que no existe, que nos vamos a casar, tampoco, y bueno, ya se hicieron toda una historia increíble de mi vida, que no es verdad”

Lucía Mendez