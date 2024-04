En una conversación con Isabel Lascurain -de 63 años de edad-, Lucía Méndez aseguró que Luis Miguel sí se enamoró de ella, incluso la buscó tiempo después de que ella se alejara sin darle una explicación.

De acuerdo con Lucía Méndez, su primer encuentro con Luis Miguel ocurrió en Miami, luego de que ella terminara una presentación con el ya fallecido Raúl Velasco.

‘El sol de México’ la fue a buscar a su habitación con una botella de champagne para contarle que estaba muy triste porque no sabía de su mamá. Aquel encuentro terminó en sexo y esto dio inicio a un romance fugaz.

Entre Lucía Méndez y Luis Miguel hubo mucha química. La dupla de cantantes pasó momentos inolvidables; sin embargo, su relación terminó inesperadamente.

Fue Lucía Méndez -de 69 años de edad- quien decidió alejarse de Luis Miguel -de 54 años de edad- debido a la diferencia de edad y porque conoció al productor Pedro Torres -de 71 años de edad-.

“Dejé al guapo por el feo”, bromea y recuerda que aunque creyó que no volvería a ver al cantante, éste la buscó cuando ella se estaba divorciando de Pedro Torres.

“Me habló por teléfono, dijo que quería hablar conmigo y yo dije: no porque estaba muy triste”, señala, pero Luis Miguel no aceptó la negativa y rentó un piso para que volvieran a verse.

Una vez que estuvieron frente a frente, según la actriz, ‘El sol de México’ le reclamó por haber desaparecido de su vida pues esto le rompió el alma ya que él sí se enamoró.

“(Dijo) ‘Quiero que sepas que eres una verdadera hija de la chingada. Nunca en la vida volviste hablar conmigo. Nunca en la vida me dijiste nada. Nunca en la vida, terminamos’. Yo le dije: Mickey, entiende, la edad… Y él respondió: ‘ No importa la edad, lo que importa es la educación, es que si en dado momento yo te di cariño, yo te di amor, no tenías derecho de hacerme daño. Yo duré un año mal, en el cual no me encontraba con nadie, me rompiste al alma, ¿por qué eres tan mala?”

Lucia Méndez