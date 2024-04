Dos momentos sucedieron en la vida de Lucía Méndez que aunque se esfuerce demasiado no recuerda por el estado de ebriedad en el que estaba y uno incluye a Luis Miguel.

Mucho se ha hablado del romance de Lucía Méndez -de 69 años de edad- con Luis Miguel y aunque siempre había decidido callar, esta vez reveló todo lo que pasó con el Sol.

Pero lo que más llamó la atención de sus recientes declaraciones, fue que Lucía Méndez contó el acostón que tuvo con Luis Miguel estando peda, pero no solo pasó con él, sino también con el padre de su hijo.

Lucía Méndez evitó por años el hablar del romance de Luis Miguel y es que si actualmente le siguen cuestionando, el hablar sin tapujos no le quitaría de encima las preguntas sobre el cantante.

Sin embargo, parece que ya entrada en confianza, la cantante y actriz decidió contarle a Isabel Lascurain, detalles nunca antes contados sobre Luis Miguel de 54 años de edad.

Lucía Méndez se mostró abierta al decir que fue el mismo Luis Miguel quien fue a buscarla a su cuarto de hotel en Miami, con una botella de champaña y destruido por no saber de su madre.

La cantante asegura que minutos antes bateó a Chayanne, diciendo que estaba muy cansada, pero el ver a Luis Miguel tan afectado por su mamá, le hizo acceder a platicar con él.

Una cosa llegó a la otra, pues Lucía Méndez asegura que ella creía fielmente que era una tema personal que él necesitaba desahogar y que incluso hablaron de esto, cuando tomó un trago de la champaña y perdió totalmente.

Incluso, Lucía Méndez pone en duda si Luis Miguel le puso algo a su bebida, pues aseguró que al día siguiente solo amaneció con el cantante acostado al lado de ella.

Entre gritos, dice que corrió a Luis Miguel de su cuarto, quien le decía que lo que había pasado, pasó y listo.

“Me tomé la copa, no supe qué pasó, me puse peda yo creo, no había comido, estaba cansada (...) al otro día amanecí con Mickey al lado, le digo -¿qué onda Mickey? Y él me dice -No hay problema, ya pasó, ¿cuál es el problema?”.

Lucía Méndez, actriz.