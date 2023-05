Lucía Méndez, de 68 años de edad, aseguró que nunca se hubiera casado con Luis Miguel, de 53 años, aunque reconoció que la pasó muy bien con él.

El martes 30 de mayo, Lucía Méndez ofreció una conferencia de prensa en la que presentó su nuevo disco titulado ‘Por amor a México’.

Durante la charla con reporteros, Lucía Méndez volvió a hablar del romance fugaz que tuvo con Luis Miguel, cuando él tenía 17 años y ella 30, afirmando que nunca le vio futuro a la relación.

Asimismo, Lucía Méndez confirmó su participación en ‘La Casa de los Famosos’, el nuevo reality show de Televisa, según lo muestra un video captado por la periodista Berenice Ortíz.

Lucía Méndez, actriz. (Agencia México)

Lucía Méndez hace una confesión sobre su romance con Luis Miguel

Lucía Méndez reveló que una de sus canciones favoritas del disco es ‘El Anillo’, que habla sobre una infidelidad inspirada en una de sus vivencias.

El tema dio pie a que le preguntaran qué necesita un hombre para conquistarla. Lucía Méndez enlistó algunas características, revelando que le gustaría andar con alguien “un poco más jóven” que ella.

Así, los reporteros recordaron su fugaz romance con Luis Miguel, cuando él era un adolescente, y le preguntaron si la diferencia de edad fue el motivo de que terminaran.

“Tuvimos una relación muy bonita, pero en realidad es la única relación jóven que he tenido en mi vida, con Luis Miguel”, confesó Lucía Méndez, quien se mostró orgullosa de su romance:

“La verdad no me arrepiento, porque Mickey es Mickey, es una gente sensacional, que como pareja es muy divertido, muy lindo, muy detallista, por eso se enamoran de él”.

¿A Lucía Méndez le hubiera gustado que Luis Miguel le diera un anillo?

‘¿Le hubiera gustado que Luis Miguel le diera un anillo?’, le preguntaron a Lucía Méndez, quien rechazó tajante la posibilidad:

“No, no, no, [Luis Miguel] era muy joven. No, no, definitivamente no. Yo creo que cuando te dan el anillo tiene que ser una persona que sea contemporánea tuya, no tener una desubicación tan grande no como para pensar que me diera un anillo”.

Lucía Méndez confirma su participación en La Casa de los Famosos México

En la misma conferencia, Lucía Méndez confirmó que será parte de ‘La Casa de los Famosos México’, aunque no como participante sino como jurado, y sólo durante seis días.

¿Por qué Lucía Méndez no intentará ganar ‘La Casa de los Famosos’? La cantante dijo que si fuera participante se moriría de miedo y por eso eligió fungir sólo como jurado.

“Mi participación será analizar, ver y ser muy realista”, comentó Lucía Méndez, explicando también por qué su aparición en ‘La Casa de los Famosos México’ será muy corta:

“Estaré del 11 al 17 (de junio) en La Casa de los Famosos porque después tengo compromisos con el disco, también estoy preparando mi nuevo espectáculo que se llama Por Amor a México”.