La cantante mexicana Lucero y su ex esposo, el intérprete Mijares, iniciaron su gira ‘Hasta que se nos hizo’ con sus primeros shows en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Sin duda, ver de nuevo a Lucero y Mijares juntos en el escenario, era un evento imperdible para sus fanáticos de hueso colorado.

El primer concierto de su anunciada gira, inició a las 20:00 horas, y ambos salieron al escenario arrancando con el tema ‘Ya no’, que originalmente interpreta Lucero.

El público quedó sorprendido al notar que la pequeña Lucerito Mijares se encontraba entre las coristas de la pareja.

La hija de Lucero y Mijares, expresaba su emoción al escuchar a su papá cantar en el escenario.

Posteriormente, ambos utilizaron el escenario del recinto para cantar sus éxitos de forma individual.

Lucero interpretó un popurrí de Juan Gabriel junto al mariachi Gamamil y algunos de los temas de maricachi que convirtió en éxito con su voz.

Por su parte, Mijares cantó grandes temas como ‘No se murió el amor’.

Lucero asegura que canción de Mijares “es de ardidos”

Lucero cantó junto a Mijares un tema que, en su momento, se dijo que el cantante le dedicó a su ex esposa.

Se trata de ‘Si me tenías’, que gira en torno a una ruptura amorosa y a una posible infidelidad.

Ya no te extraño, cuando canto tu canción, no me hace falta tu deseo aquí en mi cama, quisiera verte una vez más”, se escucha cantar a Mijares en el popular tema.

Lucero aseguró que la canción es mala, pues, en su momento se aseguró que él se la dedicaba.

“Malísima esta canción... ¿no es malísima?... es de ardidos, un poquito es de ardidos, pero igual está bonita, depende del contexto”, señaló.

Pese a ello, Lucero se animó a cantar junto a Mijares, la canción que fue dedicada a ella cuando decidieron divorciarse.

Lucerito Mijares se animó a cantar una de las canciones junto a sus papás; recordemos que Mijares comentó que no era segura la participación de su hija, pues resultaría improvisada en caso de subir con ellos al escenario.

Finalmente, Lucero y Mijares culminaron con un popurrí de pop urbano, que incluyó temas como ‘Te mando fores’ y ‘La gozadera’.