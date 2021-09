¿Lucero y Michel Kuri tronaron? La cantante explica rumores de ruptura

Tras formar parte del programa ‘El Retador’ con Manuel Mijares , Lucero ha estado en medio de la polémica por supuestamente tener problemas con su pareja Michel Kuri.

Luego de las especulaciones en torno a su relación, Lucero habló con varios medios sobre su supuesta ruptura con Michel Kuri.

Lucero y Michel Kuri (Agencia México)

Lucero asegura que se encuentra muy feliz con Michel Kuri

En entrevista presentada por el programa Hoy, Lucero habló de su relación con Michel Kuri, luego de algunos rumores destacaban que había llegado a su fin.

Las suposiciones sobre la relación de Lucero surgieron luego de que volviera a trabajar junto con Manuel Mijares, mostrando que entre los dos hay una gran relación.

Pese a todas las especulaciones, Lucero aseguró que se encuentra mejor que nunca con Michel Kuri, dejando atrás cualquier polémica.

“No, estoy súper feliz, súper enamorados, felices los novios eternos que decimos, estoy muy contenta con él y él conmigo, seguimos juntos pues desde hace tanto tiempo y sin ningún cambio, sin ninguna diferencia, todo bien” Lucero

Lucero sin miedo de que su nombre salga en la serie biográfica de Gloria Trevi

Luego de que ya se espera la serie biográfica de Gloria Trevi , Lucero fue cuestionada sobre si le molestaría que su nombre saliera.

En ese sentido Lucero destacó que si se dice la verdad no tiene problema que su nombre sea presentado en las series.

“Siempre que alguien me menciona en algo que tiene que ver conmigo, de ninguna manera me molesta, pero claro, siempre y cuando no se digan cosas que no son ciertas, digo, mientras se diga la verdad” Lucero

Cabe recordar que en algún momento se vinculó laboralmente a Sergio Andrade y Lucero, sin embargo la cantante dejó en claro que si sale sólo sería un corto periodo.

Y es que especulaciones señalan que cuando Lucero tenía 13 años conoció a Sergio Andrade, porque era uno de los productores musicales más importantes. Algunas versiones indican que el famoso se enamoró de la joven, pero nunca hubo nada gracias a la intervención de la mamá de la también actriz.

“Yo creo que no tengo nada, así que digas ¡wow, voy a salir media hora!, no creo, pues yo creo que será una mención por ahí pasajera, pero pues no tendría nada de malo” Lucero

Lucero aseguró que no tiene nada que esconder, por lo que no tiene miedo de lo que puedan decir de ella.

“¡Ay, no!, ¿pero yo por qué voy a tener temor en la vida?, yo no tengo temor de nada, soy una persona feliz. Yo siento que mi vida, tanto personal como artística, como que nunca ha habido cosas así de esconder, porque ya se hubiera sabido […], o sea, después de 40 años como que todo mundo nos conocemos, sabemos cómo soy y cómo llevo mi vida tanto artística como personal” Lucero

Lucero y Gloria Trevi (Agencia México )

¿Lucero posee una gran fortuna?

Durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Lucero fue cuestionado sobre la noticia que la colocaba como una de las celebridades más ricas de México.

Lucero se tomó con humor la información y destacó que si fuera verdad no tendría que estar trabajando y se dedicaría a disfrutar la vida.