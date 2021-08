Aunque el público extraña ver a Lucero en una telenovela, tal parece que la famosa no regresará a la actuación en un futuro próximo.

En entrevista con medios, Lucero aseguró que ningún director -o libreto- la ha hecho querer volver a los melodramas.

Por tanto, está decidida a esperar el tiempo necesario hasta que una historia la convenza y esté creada según sus gustos .

Lucero no quiere hacer “más de lo mismo” en las telenovelas

Desde el 2019 en ‘La Voz Kids’, Lucero se había alejado de la televisión para concentrarse más en su familia y la música.

Sin embargo, el nuevo proyecto de reality ‘El Retador’, la ha traído de vuelta para todo su público mexicano.

No es un secreto que los fans piden ver a Lucero en una telenovela; no obstante, ella aseguró que no tiene prisa por volver a la actuación.

Toda vez que, hasta el momento, ninguna historia que la convence de regresar a los ‘llamados’.

“Prefiero esperar, (…) es más de lo mismo”, señaló Lucero en entrevista con TVyNovelas.

“Tendrán que escribir una que me guste, porque yo leo y leo historias que me mandan y digo: ¿otra vez lo mismo? Entonces prefiero esperar, sé que vendrá algo y no hay prisa de mi parte.” Lucero

Lucero sabe qué historia quiere protagonizar, pero prefiere guardarse el secreto

Lucero aseguró que, su paciente espera por la historia ideal, la ha hecho tener en claro cuál es el personaje que busca interpretar.

Pero, para que nadie “se robe” la idea, prefiere mantener en secreto el tipo de historia que sí la haría regresar a las telenovelas.

Según adelantó, se trataría de un melodrama similar a los clásicos que realizó antes; “quizás una villana, una trilliza”, comentó entre risas.

“Si digo la historia me la roban, pero quiero algo que pudiera ser parecido a lo que se hacía antes. Yo pienso que las telenovelas de antes (…) son muy espectaculares, tal vez un poco irrepetibles.” Lucero

Asimismo, Lucero expresó su deseo de superar cualquier otro personaje de telenovela que haya interpretado.

“Leo algunas historias, hay unas muy lindas, pero no son nada que la gente pudiera estar esperando o que resulte inesperado. (…) No son personajes que representen para mí un reto o que vayan a superar las novelas que ya he hecho.” Lucero

Finalmente, Lucero dejó claro que no planea fingir una edad menor para cumplir con las características de un libreto.

Pues se describe como una “actriz que puede trabajar a cualquier edad”.

“No necesito ser una protagonista joven, puedo hacer a una mujer de 50 años como lo soy”, concluyó.

