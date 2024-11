Lucero Mijares -de 19 años de edad- se alegró porque por fin un reportero le preguntó sobre ella y no chismes.

Tras su debut en 2024 en la obra El Mago, Lucero Mijares demostró tener gran talento y carisma.

A pesar de que su carrera va en ascenso, los medios suelen preguntarle de temas que no tienen nada que ver con ella y, a pesar de eso, siempre responde con una sonrisa.

Lucero Mijares suele ser de las favoritas de los reporteros, pero no suelen hacerle preguntas de su carrera, sólo de chismes que a veces ni la involucran.

A pesar de eso, Lucero Mijares siempre ha respondido con buen humor y una sonrisa.

“A mí no me afecta para nada”: Lucerito Mijares revela lo que sintió tras críticas de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

Recientemente, un reportero cuestionó a Lucero Mijares sobre los más hermoso que le había pasado en la vida y la cantante se emocionó.

Pues por fin la pregunta se trataba de ella y no de terceros, como suele pasarle.

“Qué bonito. Lo más hermoso que me ha pasado yo creo que ha sido conocer tanta gente que me ha apoyado tanto en esto. Voy a decir algo muy bonito porque me encantó tu pregunta.”

Lucero Mijares