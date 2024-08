Mucho dio de qué hablar la burla que los conductores de ¡Qué importa! hicieron a Lucerito Mijares, pero ¿Cómo enfrentó ese comentario masivo y las burlas a su cuerpo?

Pese a que su mamá, Lucero, ya había compartido que sí le afectó a la actriz los comentarios hechos en televisión nacional, ahora es la propia Lucerito Mijares -de 19 años de edad- quien cuenta todo.

Una resignada Lucerito Mijares contó que luego de reflexionar pudo ver las burlas de forma positiva, pensando que si no da de qué hablar, algo no está haciendo bien en su carrera.

Lucerito Mijares se sinceró por la polémica que la persiguió hace unos meses, pero no algo que ella haya dicho, sino por declaraciones que hicieron en ¡Qué importa! sobre su cuerpo.

Aunque la hija de Lucero y Mijares, no se percató de ello, fueron los reclamos de la gente lo que la hicieron tendencia y por lo que se enteró al defendían de las burlas.

“A mí no me afecta para nada”: Lucerito Mijares revela lo que sintió tras críticas de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

Ante ello, Yordi Rosado cuestionó a Lucerito Mijares, quien admitió que gracias a que ya llevaba terapia en ese momento, pudo enfrentar las burlas.

“Mis papás me han blindado bien, fue raro, no me iba a ir a mi cuarto a llorar porque no soy así (...) Estuvo duro, sí me importó un poco.

Voy a terapia y no por este tipo de temas, sino porque creo que está padrísimo que hay alguien que le puedas contar cómo te sientes”.

Lucerito Mijares, cantante.