Los Ángeles Azules: Raymix detalla desplantes que la agrupación le hizo

Recientemente, Noelia acusó a Los Ángeles Azules de haber saboteado su concierto en Tijuana, mismo hecho que Raymix lamentó y dijo él también vivió malos tratos por los mismos.

Esto debido a que Raymix contó que Los Ángeles Azules lo batearon, por lo que detalló cuáles fueron los los desplantes que vivió por los residentes de Iztapalapa.

Raymix fue buscado luego de que Noelia acusara a Los Ángeles Azules de arruinarle un concierto en Tijuana, pues este anteriormente había hablado sobre la verdad de la agrupación.

Y es que el que Los Ángeles Azules dijeran no conocer a Noelia, cuando ambos compartieron público y escenario en Tijuana, dio otra cara de su forma de ser.

Ante ello, en entrevista con ‘Sale el Sol’, Raymix apuntó que luego de que no pudo asistir a un concierto de ellos y le dejaron de hablar, vivió más desplantes de la agrupación.

Esto fue lo que Raymix dijo sobre Los Ángeles Azules:

Recordó que tenían planeada una canción en conjunto con una mujer, misma en la que invitaron a Chiquis Rivera, pero a la mera hora, Los Ángeles Azules dijeron que no.

Explicó que Chiquis Rivera fue planeada desde el principio y que aunque Los Ángeles Azules no participaran, el tema iba a salir.

Por otra parte, apuntó que en una ocasión fue al estudio de la agrupación de Iztapalapa, en donde lo dejaron esperando hora y media sin atenderlo.

Aunque el encargado ya había dicho que Raymix estaba esperando, el vocalista nunca salió e incluso cuando este se iba a retirar, le hizo señas de adiós.

“Cuando los conocí me dejaron hora y media esperando, salió un chico y me dijo, no sé porqué no sale ya le dije al maestro que estás aquí… Yo le toqué la puerta y nomás me vio y me dijo adiós”.

Raymix, cantante.