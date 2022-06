Wendy Guevara de Las Perdidas acusó a Lorena Herrera de no querer compartir el camerino con ellas durante la marcha Gay de Mérida, por lo que la cantante las tachó de negativas.

Las Perdidas compartieron un video donde contaron su experiencia conociendo a Lorena Herrera.

Mencionaron que la también actriz quería un camerino para ella sola, pero como esto no ocurrió, se quedó dentro de su camioneta.

Al parecer Lorena Herrera no quería convivir con el resto del cast de la marcha, de la cual formaron parte Wendy Guevara y Kimberly Irene, conocidas como Las Perdidas.

También contaron que alrededor de la camioneta de Lorena Herrera hubo fans que esperaban sacarse una fotografía, pero ella se negó rotundamente.

Las Perdidas aseguraron que no la criticaban, pues las artistas de antes eran un poco ‘especiales’, pero afirmaron que al formar parte de un evento como el de la marcha gay, se tenía que convivir con el público.

Las Perdidas acusan a Lorena Herrera de no querer compartir el camerino con ellas (Especial)

Lorena Herrera no quiere hablar de Las Perdidas por negativas

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Lorena Herrera promocionó su nueva canción ‘Con nadie más’.

Contó que desde sus inicios como cantante, ella ha apoyado a la comunidad LGBT y también ha recibido cariño de ellos.

La cantante estaba feliz porque una de sus canciones desbancó a Bad Bunny en Spotify, por lo que se mostró agradecida con sus fans.

También habló de su coronación en la calle Amberes, una zona famosa en Zona Rosa de la Ciudad de México, donde se iba a reunir con la comunidad gay.

“Para mí es un honor, siempre agradecida con la comunidad gay de que me tomen en cuenta, de que me contraten, de que me lleven” dijo Lorena Herrera sobre sus fans.

Cuestionaron a Lorena Herrera sobre lo que habían dicho Las Perdidas sobre ella, pero se negó a contestar.

“No, no contesto chisme de gente tan negativa que dice cosas que ni al caso. Soy una persona que lleva 33 año en el medio y que jamás he negado una nota, una entrevista a los reporteros” Lorena Herrera

Dijo que ella nunca había sido grosera con nadie y cuando está trabajando siempre trata de fotografiarse con sus fans: “Le doy una foto, una sonrisa, un abrazo a mi público (...) yo creo que 33 años habla más que personas negativas”

Lorena Herrera tachó a Las Perdidas de negativas y de difundir eso en su video, por lo que no iba hablar más del tema.