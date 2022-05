La actriz y cantante Lolita Cortés, quien hace algunos días comentó que no la habían buscado por el 20 aniversario de La Academia, confesó que sí podría formar parte del reality show.

Sin duda, la presencia de Lolita Cortés en La Academia, es algo que los fanáticos del programa de canto, se cuestionaban.

Cabe señalar que hace a penas unos días compartió que tiene mucho trabajo y declaró: “De haber pensado en mí, yo creo que lo habrían hecho”, refiriéndose a la posibilidad de ser parte del jurado en esta edición.

Sin embargo, en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, Lolita Cortés reveló que ya la buscaron por parte de la producción, sin embargo, no le han extendido la invitación como tal.

Lolita Cortés volverá a enfrentar a Jolette (Agencia México)

“Hubo un, no quiero decir llamado de atención, hubo como un ‘oye necesitamos hablar’”, explicó la exjueza de La Academia.

Lolita Cortés dejó saber que sí le gustaría formar parte de esta edición de La Academia, pero pediría hacer algunos cambios en el reality show.

Recordemos que la famosa se expresó en contra del programa en distintas ocasiones.

Señalaba que habían injusticias y muchas cosas no eran lo que parecía, tal es el caso de la participación de Jolette, a quien usaban para elevar su rating.

“Me encantaría que fueran cosas favorables, me gustaría que no repitiéramos cosas poco favorables, que pusieron en duda el reality show, pero no sé, hasta qué me llamen”, dijo visiblemente emocionada.

¿Lolita Cortés podría ser parte del jurado de La Academia junto a Jolette?

El conductor de ‘Ventaneando’ Daniel Bisogno, propuso que, para ganarse a los televidentes, Jolette debería ser jueza de La Academia junto a Lolita Cortés: “También es el show”, dijo.

Pese a ello, el resto de los conductores señalaron que el jurado del concurso de canto, debe ser gente preparada en la industria musical y aseguraron que no tiene lo necesario.

“Se supone que también se busca talento, y ella qué va a hacer”, dijo Mónica Castañeda.

Por su parte, Linet Puente comentó que no es una persona profesional, pues les quedó mal en una ocasión: “Íbamos a hacer un reality show y nos dejó tirado con todo”, dijo para concluir.