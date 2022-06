La actriz y cantante Lolita Cortés, ha dado mucho de qué hablar desde su llegada a La Academia 2022 por sus sinceras críticas y su explosivo comportamiento.

Esta vez, Lolita Cortés arremetió en contra de Fergie, vocalista de la agrupación estadounidense Black Eyed Peace, aunque no fue precisamente en su papel como jueza en el programa de telerrealidad.

Fue en una invitación al canal de YouTube de Velvetine, donde criticó a la cantante, al reaccionar a un error que tuvo al entonar el Himno Nacional de Estados Unidos, en un juego de la NBA All Star.

Lolita Cortés señaló que “es una verguenza para ese país”, además de asegurar que “a partir de ese día ella [Fergie] se vino abajo”, pues “ella quería hacer su carrera como solista” y no lo logró.

“Díganme ¿dónde está la señora? Discúlpenme, no importa que sea un país primer mundista, su cantante fue de tercera”, expuso.

Finalmente ahondó en sus errores, sobre todo en el hecho de haber hecho voz sensual durante su interpretación de un tema que merece respeto.

“Quiero que entiendan una cosa, un Himno Nacional no es sensual. El Himno Nacional de cualquier país se hizo en un momento de vulnerabilidad, crisis y caos nacional de cada país”, explicó.

“Quien ha escrito las letras de cada himno nacional en el mundo es porque está gritando: ‘Salvémonos, unámonos como país y salgamos adelante’”, agregó Lolita Cortés.

Lolita Cortés no solo criticó a Fergie, también a Itatí Cantoral y Gabriel Soto

Lolita Cortés reaccionó a los errores de una serie de artistas durante sus interpretaciones; no solo Fergie recibió críticas, también Itatí Cantoral y Gabriel Soto.

Sobre Gabriel Soto, señaló que “es una lástima que pensemos que un par de rayos en el pelo, el decoloramiento del cabello y un bronceado est*pido hagan talento” y aseguró que “con el talento naces”.

Asimismo, comentó que “somos tan mediocres porque creemos que cualquiera se puede subir al escenario” y pidió que “dejemos la mediocridad a un lado”.

Por otro lado, sobre Itatí Cantoral y su interpretación de La Guadalupana, dijo que “tampoco canta, nunca ha cantado”: “No me importa si ha hecho o no ha hecho comedia musical, señora no lo vuelva a hacer”, agregó para concluír.