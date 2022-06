La exacadémica Jolette le pidió a Lolita Cortés que “no haga sentir mal a nadie”, ahora que ha regresado como jueza de La Academia 2022.

Si hay alguien que padeció con creces el rigor de las críticas de Lolita Cortés durante su paso por La Academia, esa fue Jolette Guadalupe Hernández Navarrete, mejor conocida como Jolette.

A 17 años de distancia, Jolette le hizo una petición especial a Lolita Cortés y reveló que le gustaría hacer si llega a toparse con ella frente a frente algún día.

La Academia 2022: Lolita Cortés asegura que “fue contraproducente pedir que no votaran por Jolette”

En entrevista a las afueras de Televisa, Jolette envió un mensaje a Lolita Cortés, la jueza de La Academia que pidió a la gente ya no votar por ella.

Lejos de mostrarse rencorosa, Jolette se mostró bastante cariñosa y conciliadora, afirmando que sólo le desea cosas buenas, incluyendo que trate bien a los nuevos alumnos de La Academia:

“Le manzo un abrazo... yo ya le mando un abrazo y quiero que haga bien su trabajo y que no haga sentir mal a nadie porque es una tipaza y que yo sí la quiero abrazar, como se lo había dicho, a todos les deseo lo mejor”

En entrevista a las afueras de Televisa, Jolette dijo qué le pareció el homenaje que recibió durante el estreno de La Academia 2022:

“Me tomó por sorpresa ver que hicieron algo tan bonito, la verdad les agradezco, de mi maestro Beto e incluso del juez, me parece que fue, de alguna manera, una forma de disculparse, ¿no?, reconocer a los años que nada era personal, que todo salió bien”

Sobre su ausencia en La Academia, que celebra 20 años de lanzamiento, Jolette reveló que sí hubo alguien de la producción que la buscó, pero por causas contractuales nada se pudo concretar:

“No pudimos coordinar los tiempos. Hubo una llamada muy amable de una señorita que se llama Adriana, le mando un beso, tratamos de coordinarlo, pero por temas de contrato no se pudo, pero les deseo lo mejor a los chicos, que aprendan, que no lo sufran, que sean muy felices ahí y que no la pasen mal”

